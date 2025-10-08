Muharemovic Juve i bianconeri guardano con interesse al duello in Serie A per il difensore? Il motivo e cosa può succedere

Muharemovic Juve, il club bianconero osserva con interesse la sfida tra Inter e Roma per Tarik Muharemovic: il motivo. Il calciomercato Juve si accende anche sulle operazioni in uscita, o quasi. Un potenziale tesoretto per le casse bianconere potrebbe arrivare da un’infuocata sfida di mercato che vede protagoniste Inter e Roma. Oggetto del desiderio è Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo e punto fermo della nazionale bosniaca, il cui futuro sembra destinato a intrecciarsi nuovamente con quello della Juventus. Secondo le indiscrezioni riportate da diverse fonti, tra cui QS e TMW, il giovane difensore è finito prepotentemente nel mirino dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

