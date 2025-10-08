I Vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo, sono intervenuti nel comune di Scarperia, lungo il sentiero della Via degli Dei, per la ricerca e il soccorso di un escursionista che aveva perso l’orientamento in una zona impervia. Sul posto sono state inviate due squadre e attivato l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna che, grazie all’utilizzo dei visori notturni NVG (Night Vision Goggles), ha potuto effettuare il volo notturno e individuare in breve tempo l’uomo. L’escursionista, infreddolito ma in buone condizioni, è stato raggiunto dagli elisoccorritori e successivamente dalla squadra di terra che lo ha accompagnato fino al mezzo fuoristrada, per poi affidarlo al personale sanitario Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mugello, escursionista salvato dai Vigili del Fuoco in 'visione notturna': le immagini