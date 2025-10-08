Mr Porsche si è fatto scavare un tunnel privato dal garage di casa al centro Ecco come l’hanno presa a Salisburgo
Un tunnel privato per collegare il garage sotterraneo di un lussuoso castello al centro della città. Sta facendo discutere il permesso rilasciato dal Comune di Salisburgo, in Austria, a Wolfgang Porsche, 82 anni, erede della celebre dinastia automobilistica e presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo. L’anziano manager – scrive Paolo Valentino sul Corriere – sta per completare l’imponente ristrutturazione del Paschinger Schlössl », uno storico palazzo situato sulla Kapuzinerberg, la collina che domina Salisburgo e frequentata a suo tempo anche da Mozart. Il tunnel del signor Porsche per arrivare in centro a Salisburgo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: porsche - scavare
Wolfgang Porsche, il magnate di 82 anni fa scavare un tunnel sotto la sua villa per arrivare (più velocemente) in centro: rivolta a Salisburgo
Wolfgang Porsche fa scavare un tunnel privato tra il centro di Salisburgo e il garage della sua villa. I cittadini: “Basta favori ai super-ricchi”
Follie da ricchi, mister Porsche si fa scavare un tunnel privato che unisce la sua villa al centro città. Rivolta a Salisburgo
Domenica 5 Ottobre Sala Pasolini, Salerno - Via Alfonso Alvarez ore 18:30 LAY BARE Un viaggio che permette di scavare in profondità spogliandosi di quel sovraccarico emotivo e materiale che riveste il corpo e nasconde l’essenza più intima. Una ricer - facebook.com Vai su Facebook
Investe un cane con l’auto, il proprietario dell’animale lo costringe a scavare la fossa @fulviocerutti @LaStampa - X Vai su X