Mr Porsche si è fatto scavare un tunnel privato dal garage di casa al centro Ecco come l’hanno presa a Salisburgo

Un tunnel privato per collegare il garage sotterraneo di un lussuoso castello al centro della città. Sta facendo discutere il permesso rilasciato dal Comune di Salisburgo, in Austria, a Wolfgang Porsche, 82 anni, erede della celebre dinastia automobilistica e presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo. L’anziano manager – scrive Paolo Valentino sul Corriere – sta per completare l’imponente ristrutturazione del Paschinger Schlössl », uno storico palazzo situato sulla Kapuzinerberg, la collina che domina Salisburgo e frequentata a suo tempo anche da Mozart. Il tunnel del signor Porsche per arrivare in centro a Salisburgo. 🔗 Leggi su Open.online