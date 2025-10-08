Mr Porsche si è fatto scavare un tunnel privato dal garage di casa al centro Ecco come l’hanno presa a Salisburgo

Open.online | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tunnel privato per collegare il garage sotterraneo di un lussuoso castello al centro della città. Sta facendo discutere il permesso rilasciato dal Comune di Salisburgo, in Austria, a Wolfgang Porsche, 82 anni, erede della celebre dinastia automobilistica e presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo. L’anziano manager – scrive Paolo Valentino sul Corriere – sta per completare l’imponente ristrutturazione del Paschinger Schlössl », uno storico palazzo situato sulla Kapuzinerberg, la collina che domina Salisburgo e frequentata a suo tempo anche da Mozart. Il tunnel del signor Porsche per arrivare in centro a Salisburgo. 🔗 Leggi su Open.online

