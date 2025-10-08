Mozzanica. Da oggi, mercoledì 8 ottobr e, le bancarelle lasciano il piazzale del Centro sportivo di via Aldo Moro per tornare nel cuore del paese. Dopo dodici anni di assenza, il mercato settimanale di Mozzanica fa ritorno in piazza Locatelli, davanti al municipio e alla chiesa parrocchiale. È lì che storicamente si teneva prima del 2012, anno in cui venne trasferito nell’area tra via Rino e via I Maggio per consentire i lavori di riqualificazione della piazza. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale che ha raggiunto un accordo con ambulanti e associazioni di categoria. Alcuni banchi troveranno spazio anche lungo via Ceresoli, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Mozzanica, dopo 12 anni il mercato torna in piazza Locatelli