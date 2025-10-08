Motta ko Saro e Seculin scaldano i guantoni
Seculin e Saro scaldano i ‘guantoni’. Nella tarda serata di ieri Motta si è sottoposto agli approfondimenti dopo l’addio forzato al ritiro della Nazionale Under 21 per una ‘sospetta lesione all’inserzione degli adduttori’. Tra oggi e domani, dopo ulteriori consulti specialistici, se ne saprà di più sui precisi tempi di recupero, ma è chiaro che la sua presenza per la sfida con il Bari (in scaletta sabato 18 ottobre, alle 15, al ‘Città del Tricolore’) sia adesso in forte dubbio. Ecco dunque che Dionigi potrà scegliere tra due ‘numeri 12’ che aspettano il proprio turno per entrare in scena. Il favorito sembra essere Saro, arrivato l’ultimo giorno di mercato in prestito dalla Cremonese proprio per coprire le spalle a Motta in caso di bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: motta - saro
Non perderti il prossimo evento !!! Sabato 11 e domenica 12 ottobre a Motta Visconti ci sarà il Motta Celtic Festival. Un weekend alla scoperta delle tradizioni Celtiche con laboratori per grandi e piccoli, con giochi e letture animate. Domenica ci sarà la tr - facebook.com Vai su Facebook
Motta ko, Saro e Seculin scaldano i guantoni - Reggiana Si attende l’entità dell’infortunio al portiere azzurrino (ieri sera gli esami). Si legge su msn.com