Bologna, 8 ottobre 2025 – Un fine settimana a due facce per Ducati a Mandalika in Indonesia. Il team ufficiale Lenovo ha vissuto grandi difficoltà tra un Pecco Bagnaia tornato nelle retrovie e un Marc Marquez steso da Bezzecchi, mentre il team Gresini si è preso il podio con la vittoria di Fermin Aldeguer e la solida gara di Alex Marquez. Per il giovane pilota spagnolo è stato il primo successo in top class nell’anno del debutto, diventando il secondo pilota più giovane della storia a vincere un gp. Il primo? Ovviamente Marc Marquez. Insomma, una Ducati che funziona, in questo caso quella 2024, una decisamente meno, la 2025 in un tracciato spesso ostico per Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Dall’Igna celebra il successo di Aldeguer: “Solo i campioni vincono così”

