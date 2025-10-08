Mostre Bracco Fond Bracco | Diagnostica per immagini applicata a dipinti per Art from Inside

(Adnkronos) – "Questo progetto, che è cresciuto negli anni, nasce dall’idea di applicare alle opere d’arte le tecnologie diagnostiche che normalmente vengono adottate per le persone. Questo approccio ha consentito di ottenere una serie di approfondimenti e di nuove conoscenze assolutamente non prevedibili”. Così Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com