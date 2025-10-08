Mostra Internazionale Felina alla Fiera di Genova | 700 esemplari e più di 30 razze in esposizione

Un esercito di gatti, sempre più numeroso, è in marcia su Genova dove sabato 11 e domenica 12 ottobre è in programma l’Esposizione Internazionale Felina organizzata da WorldCats e patrocinata dall’ANFI –Associazione Nazionale Felina.Nel padiglione Blu dell'ex quartiere fieristico, oggi Waterfront. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: mostra - internazionale

Manuele Fior firma il manifesto dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Venezia Cult debutta al Lido: la cultura pop alla conquista della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Al Museo di fotografia contemporanea di Cinisello si sperimenta il dialogo tra immagini e parole chiedendo all'intelligenza artificiale di elaborare parte della collezione del museo. Il risultato è sorprendente, interessante e a tratti divertente. Un allestimento elegante e contemporaneo rende la mostra un'esperienza internazionale alle porte di Milano. Forse è più di una mostra, è una laboratorio sperimentale che ci invita a fare i conti con quel futuro che è già qui.

Presentazione 43^ edizione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia “Le Immagini della Fantasia”, Presidente Ciambetti: “Ogni anno Sarmede ci offre la chiave per vedere e interpretare il mondo” http://tinyurl.com/dxcutkpt - X Vai su X

MonferratoWebTV. . Inaugurazione di "Hope" mostra internazionale di Mail Art e Arte Multimediale - facebook.com Vai su Facebook

Mostra Internazionale Felina alla Fiera di Genova: 700 esemplari e più di 30 razze in esposizione - Un esercito di gatti, sempre più numeroso, è in marcia su Genova dove sabato 11 e domenica 12 ottobre è in programma l’ Esposizione Internazionale Felina organizzata da WorldCats e patrocinata ... genovatoday.it scrive

Mostra Felina a Genova 2025 con oltre 700 gatti: biglietti e programma di World Cats - Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 è in programma l'Esposizione Internazionale Felina organizzata da WorldCats e patr ... Segnala mentelocale.it