Mostra ' Geometrico Figurativo' di Nedda Grassi e Francesco Messina
I due pittori condividono una formazione comune: entrambi sono medici in pensione, che hanno trovato nella pittura un nuovo linguaggio per esprimere sensibilità, esperienza e osservazione dell’animo umano. Nedda Grassi è stata medico condotto in un piccolo paese sulle colline toscane. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - geometrico
La piazza di Pienza mostra un esempio unico di urbanistica rinascimentale. Progettata secondo criteri di armonia e proporzione, unisce edifici civili e religiosi in un equilibrio visivo perfetto. La cattedrale, con la sua facciata geometrica, dialoga con il palazzo p - facebook.com Vai su Facebook
A Napoli la mostra "Astratto vs Figurativo" - Fino al 21 febbraio Studio 5 Progetto Creativo ospita nel locali in via del parco Margherita, 5 a Napoli la mostra “Astratto vs Figurativo” curata da ... Segnala ilmattino.it