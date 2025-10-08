Mostra ' Geometrico Figurativo' di Nedda Grassi e Francesco Messina

I due pittori condividono una formazione comune: entrambi sono medici in pensione, che hanno trovato nella pittura un nuovo linguaggio per esprimere sensibilità, esperienza e osservazione dell’animo umano. Nedda Grassi è stata medico condotto in un piccolo paese sulle colline toscane. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

