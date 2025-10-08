Bergamo. Alcune opere, come il bambino sulle spalle di Garibaldi, hanno fatto discutere per settimane la città sul lato artistico. Tra indiscrezioni e polemica politica, della mostra Seasons di Maurizio Cattelan si era ampiamento dibattuto anche per gli ipotizzati costi sostenuti dall’amministrazione comunale. Filippo Bianchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, aveva chiesto a Palafrizzoni di riferire i costi dell’allestimento e il compenso dell’artista. “Voci di corridoio – riportava Bianchi in un’interrogazione – affermano che il costo della mostra di Cattelan sia stato superiore a 500 mila euro e per di più l’intera cifra sarebbe uscita, direttamente o indirettamente, in toto dalle casse comunali”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Mostra di Cattelan, spesi 200 mila euro. Gandi: “Mezzo milione? Favole da social media”