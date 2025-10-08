Mostra d' arte Il linguaggio del movimento
Inaugura mercoledì 8 ottobre presso la galleria Corals la mostra Il linguaggio del movimento, con opere di Dunia Barrera, Jean-Michel Rolland, Kaveh Raissi e Rachele Tozzini, a cura di Greta Zuccali.L’esposizione nasce dal desiderio di esplorare il tema del movimento, anticipando l’arrivo delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - arte
Manuele Fior firma il manifesto dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Venezia Cult debutta al Lido: la cultura pop alla conquista della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Mostra a Palazzo Perego: l’arte racconta la donna con un viaggio nel ’900
Mostra d’arte “Passaggi di vita” di Loretta Favro Il Comune di Concordia Sagittaria è lieto di invitarvi all’inaugurazione della mostra “Passaggi di vita”, personale di Loretta Favro, che si terrà: Sabato 11 ottobre 2025 Ore 15:00 Sala consiliare del Pala - facebook.com Vai su Facebook
Quando l’arte diventa gioco: Mazzucchelli e Morella in mostra a Palazzo Lombardia - Franco Mazzucchelli e Fulvio Morella dialogano sul gioco come occasione di crescita, per una mostra a Palazzo Lombardia di Milano ... Segnala exibart.com
A Roma la mostra: “Picasso – Il linguaggio delle idee” - Roma, 2 ottobre 2025 – “Questa mostra non è la solita esposizione con quadri in olio su tela, ma una rassegna della vita, dell’artista, delle idee e delle sperimentazioni artistiche di Pablo Picasso. Si legge su politicamentecorretto.com