Moscati Asl e Medici ci provano | integrazione e meno liste d’attesa

Tempo di lettura: 2 minuti Germato Perito Non solo un nuovo e più funzionale Pronto Soccorso ( CLICCA E LEGGI QUI), l’Azienda Ospedaliera Moscati di concerto con l’ Asl Avellino e l ‘Ordine dei medi ci entra nel vivo del progetto di integrazione ospedale- territorio. Una sinergia, quella tra i principali riferimenti di medicina sul territorio, annunciata come primo obiettivo qualche mese fa, all’insediamento dei manager di Moscati ed Asl, rispettivamente Germano Perito e Maria Concetta Conte. Questa mattina la conferenza stampa al fianco del Presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto dei dettagli dei PDTA, Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali, messi in moto proprio grazie alla sinergia tra i professionisti dell’Azienda Moscati e dell’Asl di Avellino e all’importante contributo dell’Ordine dei Medici, come chiave per superare l’emergenza sanitaria e migliorare la gestione del pronto soccorso e dei servizi territoriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
