Mosca nella confezione del pane a mensa il comitato genitori annunciano l' esposto ai Nas | Terzo episodio è troppo
Ad aprile era stata denunciata la presenza di una formica in un biscotto, a maggio quella di una zanzara nella confezione del pane con tanto di fetta attaccata dai genitori sulla bacheca della scuola per denunciare quanto successo; ora, con il servizio mensa scolastica appena ripartito, “dentro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
