Mosca | Esaurito lo slancio seguito all' incontro Trump-Putin in Alaska
Secondo l'intelligence ucraina le "sanzioni internazionali stanno riducendo al collasso l'aviazione civile russa". Zelensky: "Le truppe russe hanno ricevuto l'ordine di attaccare a qualunque costo. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite".
UCRAINA | Mosca avverte: 'Esaurito lo slancio dei colloqui Trump-Putin in Alaska, colpa degli europei. Soluzione del conflitto più lontana, nel vecchio Continente attività distruttive'
Ucraina, Mosca: "Per colpa dell'Europa la soluzione sul conflitto si allontana" - Secondo Mosca, sono state le pressioni di Kiev — ma soprattutto dell'Unione Europea — a modificare l 'atteggiamento del presidente americano.
