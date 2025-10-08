Mosca | Esaurito lo slancio seguito all' incontro Trump-Putin in Alaska

Secondo l'intelligence ucraina le "sanzioni internazionali stanno riducendo al collasso l'aviazione civile russa". Zelensky: "Le truppe russe hanno ricevuto l'ordine di attaccare a qualunque costo. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

mosca esaurito slancio seguitoUcraina, Mosca: "Per colpa dell'Europa la soluzione sul conflitto si allontana" - Secondo Mosca, sono state le pressioni di Kiev — ma soprattutto dell’Unione Europea — a modificare l ’atteggiamento del presidente americano. Lo riporta tg.la7.it

mosca esaurito slancio seguitoMosca: 'Esaurito lo slancio dell'Alaska, colpa degli europei' - 'Soluzione del conflitto più lontana, nel vecchio Continente attività distruttive'. Riporta ansa.it

