Morto Paolo Sottocorona | per anni volto del meteo La7

E' morto Paolo Sottocorona, per anni volto delle previsioni del tempo del TgLa7. Aveva 77 anni ed era noto soprattutto per la sua pacatezza. Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell'Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Dopo l'esperienza in Aeronautica, con il grado di capitano, si è dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a Telemontecarlo, quindi a La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
