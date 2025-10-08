Morto Paolo Sottocorona meteorologo di La7 | aveva 77 anni
L’annuncio è stato dato da il direttore Enrico Mentana su Instagram: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”. Il noto meteorologo di "Omnibus", su La7, nasce a Firenze nel 1947 ma è cresciuto un po' in tutta Italia. Segue gli studi classici, frequenta Ingegneria, che lascia al quarto anno per dedicarsi alla meteorologia nel Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, dove resta per più di vent'anni. Durante questo periodo partecipa alla V spedizione italiana in Antartide, che ricorda come un'esperienza profonda sia a livello personale che professionale. Collabora con UnoMattina finché resta in servizio, poi nel 1993 lascia l'Aeronautica e, non più in divisa, è a Geo&Geo con Licia Colò; poi l'avventura con TMC dove il suo modo informale e comunicativo di "raccontare" le previsioni del tempo e divulgare i suoi meccanismi viene notato e apprezzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
