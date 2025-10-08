Morto Paolo Sottocorona il meteorologo gentile di La7 | poche ore prima in onda con una poesia su Gaza VIDEO

È morto Paolo Sottocorona, volto storico del meteo di La7. Si è spento oggi, 8 ottobre 2025, Paolo Sottocorona, meteorologo e storico volto delle previsioni del tempo di La7, all’età di 77 anni. L’emittente ha dato la notizia con un messaggio di profondo cordoglio: “In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”. Una carriera tra scienza, disciplina e divulgazione. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva alle spalle una solida formazione tecnica e umanistica. Dopo il liceo classico e quattro anni di studi in Ingegneria, nel 1972 entrò nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare come ufficiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morto Paolo Sottocorona, il meteorologo gentile di La7: poche ore prima in onda con una poesia su Gaza (VIDEO)

In questa notizia si parla di: morto - paolo

Caduto dal tetto mentre controlla le grondaie: è morto all’ospedale Gemelli Paolo Di Biagio. Aveva 74 anni. L’incidente a Priverno

Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni

È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi

È morto il meteorologo Paolo Sottocorona, aveva 77 anni #sottocorona #paolosottocorona #8ottobre - X Vai su X

Il paese si ferma per Paolo, morto schiacciato dal trattore L’allarme: “Terza morte in Puglia” - facebook.com Vai su Facebook

È morto il meteorologo Paolo Sottocorona. Aveva 77 anni. Il ricordo del TG La7 - Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il ... Scrive tg.la7.it

Paolo Sottocorona, morto il meteorologo di La7: aveva 77 anni. L'annuncio di Enrico Mentana: «Un nostro grave lutto» - È morto oggi all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo italiano e volto amatissimo del piccolo schermo, in particolare su La7, dove per anni ha accompagnato ... Segnala msn.com