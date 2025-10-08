Morto nello scontro con un' auto il motociclista 56enne si stava recando al lavoro

Era quasi arrivato al lavoro, dove i colleghi lo stavano aspettando per iniziare un'altra giornata, ma lui non è mai arrivato: la sua vita è stata bruscamente interrotta prima, a poche centinaia di metri dalla destinazione, da un tragico incidente stradale. Originario di Napoli e residente a. 🔗 Leggi su Veronasera.it