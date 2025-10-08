Pesaro, 8 ottobre 2025 – “E’ stato bello averlo avuto come padre. Perché era geniale e creativo, molto buono non solo con i fratelli perché ha aiutato anche tante persone. Una persona generosa ed innamorato del suo lavoro”. Così ricordano le figlie, Walther Gnassi. Perché oggi se n’è andato un altro di quei fenomeni che hanno segnato il dopoguerra cittadino. Per due generazione di pesaresi il nome Walther era sinonimo di gelato.Il grande bar del Trebbio accanto al teatro Rossini. Nella memorie di molti le lunghe file per poter acquistare il suo ‘Moretto’. Duomo stracolmo per l’addio a Iaia Palazzetti: dolore e lacrime Avrebbe compiuto 100 anni a dicembre Walther, che lascia oltre la moglie Marisa anche 4 figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto il re pesarese dei gelati, con i coni di Walther Gnassi sono cresciute generazioni