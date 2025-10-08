Morti in 118 lo scontro FI | Operatori lasciati soli La Regione | Tutto falso

Cinquantasette di 572 sono i decessi registrati nel 2024 durante gli interventi del 118 classificati inizialmente come a basso rischio nella nostra provincia. A diffondere il dato è stato Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’ Emilia-Romagna, che parla di "un sistema di emergenza regionale in sofferenza, dove gli operatori non hanno strumenti adeguati e vengono lasciati soli". A Reggio Emilia, l’anno scorso, le missioni del 118 "esitate in decesso" su chiamate classificate come bianco, verde o giallo sono state 57, in lieve aumento rispetto ai 49 del 2023, ma inferiori ai 68 del 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti in 118, lo scontro. FI: "Operatori lasciati soli". La Regione: "Tutto falso"

