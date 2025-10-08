Morte Satnam testimone in aula e le frasi shock del capo | Mi disse | è morto dove lo butto?

Secondo il medico "un altro comportamento avrebbe salvato" il bracciante agricolo morto dissanguato in un incidente nei campi di Cisterna di Latina dopo aver perso un braccio tranciato da un macchinario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morte Satnam, testimone in aula e le frasi shock del capo: "Mi disse: è morto, dove lo butto?"

