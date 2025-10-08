Morte Mario Paciolla il Consiglio regionale chiede la costituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta
Il Consiglio regionale della Campania, nel corso della seduta di mercoledì 8 ottobre, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sul tema “Verità e giustizia per Mario Paciolla”. Nel dettaglio, con l'odg, il consiglio chiede di costituire una Commissione parlamentare d’inchiesta per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
