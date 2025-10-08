Morte Luisa Asteggiano a Formentera il compagno torna libero | Trattato da mostro
Il compagno di Luisa Asteggiano, trovata senza vita domenica nel suo appartamento di Formentera, è stato scarcerato ed è tornato il libertà. Ivan Sauna, 51 anni originario di Busto Arstizio, ha lasciato il carcere di Ibiza dopo tre giorni dalla convalida dell'arresto. A disporre il rilascio immediato la giudice della sezione istruttoria numero 1 del Tribunale di Ibiza, dopo aver preso atto dei risultati dell'esame medico-legale: "Al momento non ci sono indizi di morte violenta", ha confermato all'ANSA il tribunale. Si attendono i risultati delle analisi tossicologiche e biologiche richieste. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: morte - luisa
Morte di Luisa Asteggiano a Formentera, arrestato il compagno Ivan Sauna: l'ipotesi del femminicidio
Italiana morta a Formentera, Luisa Astiggiano "era disperata per l'allontanamento dal figlio" | I lividi sul volto prima della morte
Formentera, autopsia esclude evento violento per la morte dell'italiana Luisa Asteggiano
Il mistero della morte di Luisa: “Non è stato un omicidio”. La sorella: ora voglio la verità - X Vai su X
La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera, «non è avvenuta per un evento violento». È quanto assicura il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. Ivan Sauna, il - facebook.com Vai su Facebook
Luisa Asteggiano, l’autopsia esclude la morte violenta: “Attesi altri esiti per determinare le cause” - L'autopsia sul corpo di Luisa Asteggiano, 45enne trovata morta a Formentera, esclude l'evento violento. Scrive ilfattoquotidiano.it
Ivan Sauna non ha ucciso Luisa Asteggiano, scarcerato: «Io trattato come un mostro. Lei era tutto ciò che avevo». La morte a Formentera per cause naturali - Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio ma residente da tempo a Formentera, è tornato libero dopo essere stato ... Riporta msn.com