Morte Luisa Asteggiano a Formentera il compagno torna libero | Trattato da mostro

Il compagno di Luisa Asteggiano, trovata senza vita domenica nel suo appartamento di Formentera, è stato scarcerato ed è tornato il libertà. Ivan Sauna, 51 anni originario di Busto Arstizio, ha lasciato il carcere di Ibiza dopo tre giorni dalla convalida dell'arresto. A disporre il rilascio immediato la giudice della sezione istruttoria numero 1 del Tribunale di Ibiza, dopo aver preso atto dei risultati dell'esame medico-legale: "Al momento non ci sono indizi di morte violenta", ha confermato all'ANSA il tribunale. Si attendono i risultati delle analisi tossicologiche e biologiche richieste. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

