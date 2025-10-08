Morte figlio 17enne del cantante Genny Mellone un filmato riapre il caso | VIDEO
Un video inedito riaccende i riflettori sulla morte di Andrea Mellone, il 17enne figlio dell’attore e cantante Genny Mellone, deceduto nella tarda serata del 1 febbraio 2024 a Chiaiano. Il ragazzo stava percorrendo via dei Ciliegi in sella al suo scooter quando perse il controllo e si schiantò. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: morte - figlio
"Mio figlio legato e picchiato'' ma la guardia civil la racconta diversa sulla morte del napoletano DJ Godzi
Due giorni in barella dopo un ictus, poi la morte. Il figlio: “Mia madre meritava rispetto e cura”
Bill Cosby piange Theo come un figlio vero: la morte di Malcolm-Jamal Warner riapre una ferita mai chiusa
Svolta nel caso di Dolores Dori, uccisa a 44 anni: fermati il figlio di 16 anni e la madre -> https://www.nordest24.it/dolores-dori-lonato-garda-morte-madre-figlio-fermati - facebook.com Vai su Facebook
Morte Rebuzzini, si indaga per omicidio. Il figlio: "Non credo al delitto" - X Vai su X
Morte figlio 17enne del cantante Genny Mellone, un filmato riapre il caso | VIDEO - Il video, finito in possesso del papà della vittima, non riprende l’impatto ma mostra un comportamento ... Da napolitoday.it