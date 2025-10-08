Morte figlio 17enne del cantante Genny Mellone un filmato riapre il caso | VIDEO

Un video inedito riaccende i riflettori sulla morte di Andrea Mellone, il 17enne figlio dell’attore e cantante Genny Mellone, deceduto nella tarda serata del 1 febbraio 2024 a Chiaiano. Il ragazzo stava percorrendo via dei Ciliegi in sella al suo scooter quando perse il controllo e si schiantò. 🔗 Leggi su Napolitoday.it