Morte figlio 17enne del cantante Genny Mellone un filmato riapre il caso | VIDEO

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video inedito riaccende i riflettori sulla morte di Andrea Mellone, il 17enne figlio dell’attore e cantante Genny Mellone, deceduto nella tarda serata del 1 febbraio 2024 a Chiaiano. Il ragazzo stava percorrendo via dei Ciliegi in sella al suo scooter quando perse il controllo e si schiantò. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

