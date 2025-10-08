Morte del 15enne Matteo Pietrosanti; a Maggio il processo per omicidio colposo contro il presidente dell’ASD Priverno
È stato fissato per il 28 maggio 2026, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina, il processo per la morte di Matteo Pietrosanti, il ragazzo di 15 anni di Bassiano deceduto il 3 marzo 2022 durante un allenamento sul campo di calcio D'Annibale a Priverno. Nei confronti di un uomo di 50 anni della stessa città è contestato il reato di omicidio colposo, nell'ambito di un giudizio immediato disposto dal gip Barbara Cortegiano su richiesta del pubblico ministero Giuseppe Miliano. Le accuse contestate. Secondo quanto riportato dagli atti, l'uomo, nella sua qualità di concessionario dell'impianto sportivo e di presidente pro tempore della ASD Priverno, è accusato di negligenza e imprudenza per non aver dotato l'impianto di defibrillatori automatici o semiautomatici, violando le prescrizioni previste per le società e associazioni dilettantistiche.
