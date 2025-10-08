Il conducente della Mercedes A 180, albanese di 41 anni, residente a San Benedetto, coinvolto nel mortale incidente di sabato notte a Martinsicuro, secondo le analisi tossicologiche guidava in stato d’ebbrezza. Nei suoi confronti la Procura di Teramo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, lesioni e omissioni di soccorso. Intanto questa mattina a Teramo l’esame autoptico sulla salma di Emidio Croci, 46 anni, padre di tre figli, morto sul colpo a seguito delle devastanti lesioni subite. I funerali si terranno domani alle ore 15,30 presso la Chiesa Madonna della Marina di San Benedetto, giungendo dalla casa funeraria Nucci dove il feretro sarà trasportato subito dopo l’autopsia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mortale di sabato sera, il guidatore era ubriaco