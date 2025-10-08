Morta a Formentera Luisa e la nuova vita | Le era stato tolto il figlio ed era molto depressa
Ha vissuto per una decina d’anni a Crema Luisa Asteggiano, la donna di 45 anni originaria di Bra, in provincia di Cuneo, trovata morta domenica mattina in un appartamento a Formentera. Luisa, con la sorella Paola, aveva gestito un bar, attività chiusa per problemi economici. Le due sorelle, orfane dei genitori, si erano poi trasferite all’estero e Luisa aveva deciso di fermarsi a Formentera, dove aveva conosciuto l’attuale compagno, Ivan Sauna, 51 anni, di Busto Arsizio, che era stato posto in arresto. Fino all’esito dell’autopsia: nella tarda mattinata di ieri Sauna è stato liberato e sollevato dall’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: morta - formentera
Morta a Formentera, Ivan Sauna:“L’ho trovata e ho chiesto aiuto ma mi hanno trattato come un mostro”
Formentera, donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols: sentito il compagno
Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso
? Trovata morta a Formentera: “A Luisa era stato tolto il figlio e per questo era molto depressa” http://dlvr.it/TNXdVJ #Formentera #LuisaAsteaggiano #Cronaca #Depravazione #Giustizia - X Vai su X
La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera, «non è avvenuta per un evento violento». È quanto assicura il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. Ivan Sauna, il - facebook.com Vai su Facebook
Morta a Formentera. Luisa e la nuova vita: "Le era stato tolto il figlio ed era molto depressa" - Il difensore del compagno di Busto: "Da oltre un anno non vedeva il ragazzino". Secondo msn.com
Luisa Asteggiano, chi è la donna trovata morta a Formentera: la relazione con Ivan Sauna e le liti continue - Si chiama Luisa Asteggiano la donna italiana trovata morta a Formentera, nel suo appartamento di Es Pujol domenica mattina. Lo riporta leggo.it