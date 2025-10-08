Morta a Formentera Ivan Sauna | L’ho trovata e ho chiesto aiuto ma mi hanno trattato come un mostro

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla il compagno dopo la liberazione dal carcere: “Le ero stato accanto anche per l’affidamento del figlio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

morta a formentera ivan sauna l8217ho trovata e ho chiesto aiuto ma mi hanno trattato come un mostro

© Repubblica.it - Morta a Formentera, Ivan Sauna:“L’ho trovata e ho chiesto aiuto ma mi hanno trattato come un mostro”

In questa notizia si parla di: morta - formentera

Formentera, donna italiana trovata morta in un appartamento a Es Pujols: sentito il compagno

Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso

Italiana di 45 anni morta a Formentera, sentito il compagno

morta formentera ivan saunaLuisa Asteggiano, chi è la donna trovata morta a Formentera: la relazione con Ivan Sauna e le liti continue - Si chiama Luisa Asteggiano la donna italiana trovata morta a Formentera, nel suo appartamento di Es Pujol domenica mattina. Da leggo.it

morta formentera ivan saunaLuisa Asteggiano morta a Formentera, l'autopsia: «Escluso evento violento». Incidente domestico? Il compagno Ivan Sauna: «Dormivo, l'ho trovata per terra» - La morte di Luisa Asteggiano, la 45enne trovata senza vita domenica mattina nel suo appartamento di Es Pujol, a Formentera, non è avvenuta per un ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Formentera Ivan Sauna