Morta a Formentera Ivan Sauna | L’ho trovata e ho chiesto aiuto ma mi hanno trattato come un mostro
Parla il compagno dopo la liberazione dal carcere: “Le ero stato accanto anche per l’affidamento del figlio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
morta - formentera
Luisa Asteggiano, chi è la donna trovata morta a Formentera: la relazione con Ivan Sauna e le liti continue - Si chiama Luisa Asteggiano la donna italiana trovata morta a Formentera, nel suo appartamento di Es Pujol domenica mattina.
Luisa Asteggiano morta a Formentera, l'autopsia: «Escluso evento violento». Incidente domestico? Il compagno Ivan Sauna: «Dormivo, l'ho trovata per terra» - La morte di Luisa Asteggiano, la 45enne trovata senza vita domenica mattina nel suo appartamento di Es Pujol, a Formentera, non è avvenuta per un evento violento.