Morandi oltre i cliché | Pasquali presenta il nuovo libro a Longiano

Un invito a entrare nell’universo di Giorgio Morandi: un pomeriggio che unisce opere, parole e pensieri per restituire profondità allo sguardo. Sabato 11 ottobre, a Longiano (FC), il Polo culturale Fondazione Tito Balestra propone un doppio appuntamento che intreccia una visita guidata e la presentazione di un libro che promette di lasciare il segno. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Longiano. Marilena Pasquali racconta Giorgio Morandi - Sabato 11 ottobre, per la rassegna Sagge sono le Muse in parola, il Polo culturale Fondazione Tito Balestra di Longiano (FC) propone un pomeriggio interamente dedicato all’arte, ai libri e alla conosc ... Segnala mediterranews.org

