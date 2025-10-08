Montoro sospesa l' attività di un bar per compromissione dell' ordine e della sicurezza pubblica

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Questore della provincia di Avellino, a seguito di gravi fatti delittuosi occorsi all'interno e all'esterno di un bar ubicato nel Comune di Montoro (AV), all'esito degli accertamenti condotti dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, ha sospeso per 15 giorni, ai sensi dell'art. 100. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montoro - sospesa

Cerca Video su questo argomento: Montoro Sospesa Attivit224 Bar