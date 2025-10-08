Montichiari dietro il tentato omicidio dell’imprenditore Ferandi spunta uno dei più spietati killer d’Italia

Brescia, 8 ottobre 2025 – Narcotraffico, armi clandestine, frodi fiscali, debiti e un tentato omicidio. Compiuto per l’accusa con il supporto determinante di uno dei più spietati killer della storia "nera” italiana: Guido Badini, 73enne pluripregiudicato di Novara che il 13 novembre 1975 a Vercelli si rese protagonista con la fidanzata dell’epoca, Doretta Graneris, del massacro della famiglia di lei: Sergio Graneris e la moglie Italia Zambon, uccisi a colpi di pistola con il fratellino Paolo, 13 anni, i nonni materni Romolo Zambon e Margherita Baucero. Brescia Montichiari sparatoria Cavifer 1 marzo 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montichiari, dietro il tentato omicidio dell’imprenditore Ferandi spunta uno dei più spietati killer d’Italia

In questa notizia si parla di: montichiari - dietro

Agguato contro l’imprenditore di #Montichiari: otto arresti L’indagine dei Carabinieri di Brescia, partita dal tentato omicidio di Angelo Ferrandi nel marzo 2024, ha portato all’arresto di otto persone – quattro in carcere e quattro ai domiciliari. Secondo gli inquire - facebook.com Vai su Facebook

Tentato omicidio di un imprenditore a Montichiari: otto arresti - Imponente operazione dei carabinieri in provincia che ha portato anche all'arresto di un agente della Polizia Locale di Desenzano, coinvolto in un traffico di droga e fatturazioni false. Lo riporta quibrescia.it

Tentato omicidio e traffico di droga: 8 arresti, nel mirino anche un imprenditore bergamasco - Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari: quattro portate in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Secondo ecodibergamo.it