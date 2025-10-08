Montezemolo l’omaggio in rosso L’abbraccio dei piloti del Cavallino

In fondo è vero: il cuore della Ferrari da Gran Premio non smetterà mai di battere. Può subire.infarti e nel presente malinconico della Signora in Rosso sta capitando spesso, troppo spesso. Ma poi riparte, sempre. Volete un esempio? Il recente ritorno in terra modenese di Luca Cordero di Montezemolo, il Presidente delle Vittorie. L’occasione, da non confondere con un banale pretesto, è stata la presentazione del docufilm dedicato ai successi dell’avvocato. Eppure, niente come l’omaggio alla Memoria valorizza e quasi esaspera le ansie del tifoso ferrarista. Che in fondo all’anima rimane sempre un po’ bambino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montezemolo, l’omaggio in rosso. L’abbraccio dei piloti del Cavallino

