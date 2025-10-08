MONTEVARCHI Stavolta è l’allenatore degli avversari a indossare i panni dell’ex. Stasera al "Lungobisenzio" di Prato, nella sfida secca dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il 54enne tecnico degli azzurri lanieri Simone Venturi ritroverà il Montevarchi guidato nell’ottima stagione 2018-2019 culminata con il quinto posto e l’accesso alla semifinale play-off di Ponsacco. Per il mister viareggino, reduce da una lunga milizia anche al timone del Tau e ora approdato sulla panchina di una delle favorite per la C, la partita delle 20.30 non sarà banale e lo stesso vale per altri ex sui due fronti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Montevarchi, serata di coppa. C’è il Prato per Marmorini