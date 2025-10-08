Montefredane inaugura il Punto Digitale Facile | al via il nuovo sportello per l’innovazione digitale cittadina

Montefredane, 8 ott. – Il Comune di Montefredane annuncia l’inaugurazione del Punto Digitale Facile, un nuovo spazio dedicato all’assistenza e alla formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 16:30 presso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

