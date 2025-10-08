Montecorice operatori ecologici senza stipendio di agosto | la denuncia dell’Ulssa Salerno

Tempo di lettura: < 1 minuto I lavoratori del servizio di igiene pubblica di Montecorice non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di agosto. A denunciarlo è Gennaro Scarano, segretario generale dell’Ulssa Salerno, che parla di “ una situazione ormai insostenibile e ripetuta nel tempo”. Secondo quanto segnalato, la società Gf Scavi, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, ha già incassato dal Comune di Montecorice il pagamento per i lavori svolti nel mese di agosto, ma non ha ancora versato i salari ai dipendenti. “ È vergognoso che chi lavora ogni giorno per garantire un servizio essenziale come la pulizia del paese debba ancora aspettare lo stipendio di agosto – dichiara Scarano -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

