Montecitorio question time con il ministro Schillaci
Orazio Schillaci ROMA – Si svolgerà oggi, 8 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponderà a interrogazioni sulle iniziative a favore dei medici di medicina generale, con particolare riferimento a misure incentivanti per i giovani medici (Grippo – AZ-PER-RE); sulle iniziative urgenti per potenziare la prevenzione oncologica, con particolare riferimento all’estensione delle fasce d’età e al superamento delle diseguaglianze territoriali in relazione allo screening mammografico (Boschi – IV-C-RE); sulle ulteriori iniziative per promuovere interventi a tutela della salute mentale, con particolare riferimento alle giovani generazioni (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative per una corretta rilevazione dei tempi di attesa con riguardo alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (Ricciardi – M5S). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
