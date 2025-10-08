Montecitorio question time con i ministri Piantedosi e Pichetto Fratin
ROMA – Si svolgerà oggi, 8 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), risponderà a interrogazioni su una possibile strategia eversiva in ottica anti-occidentale e antisemita (Bignami – FDI); sulle iniziative volte a far fronte ai rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione di scioperi e manifestazioni, con particolare riguardo al blocco stradale e ferroviario (Iezzi – LEGA). Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative a salvaguardia dell’ambiente e delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo all’esigenza di realizzare approdi crocieristici al di fuori delle acque protette della laguna di Venezia (Zanella – AVS); sulle iniziative, anche di carattere normativo, nell’ottica della salvaguardia dei principi di tutela della risorsa idrica e di sostenibilità, in relazione alla gestione del servizio idrico integrato in provincia di Catania e alle relative tariffe (Castiglione – FI-PPE); sulle iniziative per garantire adeguate risorse finanziarie e prevedere misure di semplificazione normativa e amministrativa in relazione agli interventi strutturali di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (Simiani – PD-IDP). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
