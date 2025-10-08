Montechiarugolo | al via il progetto per la realizzazione dell’area camper
Il Comune di Montechiarugolo si prepara a realizzare un’area attrezzata di sosta temporanea destinata in particolare ai camper. Il progetto rientra in un più ampio progetto di sviluppo del turismo locale, con particolare attenzione alle modalità più sostenibili e sarà realizzato grazie al bando. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
