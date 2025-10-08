Montagne di libri all' ombra dei templi | chi sono e con chi pubblicano gli scrittori emergenti ad Agrigento

C’è una terra che scrive da sempre. È la stessa che ha dato i natali a Pirandello, che ha ispirato Sciascia e che ha visto crescere il mondo narrativo di Camilleri. Un’eredità che pesa non solo per il valore simbolico di questi nomi, ma per la responsabilità che comporta. Chi scrive oggi in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it