Prosegue la prevendita dei biglietti per il Monsterland Halloween Festival del 31 ottobre in Autodromo. Dopo la chiusura della prima fase dell’operazione, la previsione realistica degli organizzatori è quella di portare 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari nella notte più spaventosa dell’anno. La squadra degli artisti è ormai al completo. L’ultimo nome in ordine di tempo a essere stato annunciato è quello di Gabry Ponte, figura amatissima della scena dance italiana. Sul palco principale dell’evento anche Lazza, Anna Pepe, Emis Killa e Kid Yugi. Il festival, prodotto da Unconventional Events, è uno degli appuntamenti musicali più spettacolari e internazionali d’Europa: un gigantesco carnevale dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monsterland, obiettivo 30mila ingressi