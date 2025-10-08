Monsterland obiettivo 30mila ingressi
Prosegue la prevendita dei biglietti per il Monsterland Halloween Festival del 31 ottobre in Autodromo. Dopo la chiusura della prima fase dell’operazione, la previsione realistica degli organizzatori è quella di portare 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari nella notte più spaventosa dell’anno. La squadra degli artisti è ormai al completo. L’ultimo nome in ordine di tempo a essere stato annunciato è quello di Gabry Ponte, figura amatissima della scena dance italiana. Sul palco principale dell’evento anche Lazza, Anna Pepe, Emis Killa e Kid Yugi. Il festival, prodotto da Unconventional Events, è uno degli appuntamenti musicali più spettacolari e internazionali d’Europa: un gigantesco carnevale dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
