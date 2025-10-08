Monster la storia di Ed Gein è la serie Netflix del momento | ecco cosa c’è da sapere e perché la criticano

È la serie tv più vista in Italia su Netfix, è stata distribuita in 62 paesi e negli Stati Uniti non si parla d’altro, poco importa se in realtà stanno arrivando molte stroncature, anzi, probabilmente il continuo parlare di un prodotto così disturbante non fa che aumentare la curiosità che suscita nel pubblico. Parliamo di Monster: La storia di Ed Gein, terzo anello della collana thriller creata Ryan Murphy e Ian Brennan e che comprende altri due fenomeni della serialità degli ultimi anni come Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022) e Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (2024). 🔗 Leggi su Open.online