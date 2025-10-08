Monster | La storia di Ed Gein divide la critica ma debutta in vetta alle classifiche Netflix
Rotten Tomatoes non perdona la nuova stagione della serie antologica di Ryan Murphy, ma il pubblico si sta riversando su Netflix per visionare la storia dell'agghiacciante serial killer Ed Gein. La terza stagione della serie antologica Monster: La storia di Ed Gein, disponibile su Netflix dal 3 ottobre, sta collezionando stroncature, ma il pubblico si è riversato sullo streamer per visionare l'oscura vicenda ricostruita da Ryan Murphy premiando la serie, che debutta in vetta alle classifiche globali e oggi è prima in Italia. Brutali le critiche su Rotten Tomatoes, dove lo show ha raccolto appena il 20% di recensioni positive, media che sale al 54% per quanto riguarda i voti del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: monster - storia
Monster: guida ai personaggi reali della storia di ed gein
Monster svela l’attrice che interpreterà una celebre assassina della storia
Monster stagione 3: data di uscita de la storia di ed gein svelata
Movieplayer ha incontrato Charlie Hunnam, strepitoso protagonista di Monster: La storia di Ed Gein. E dice: "Ciò che è lasciato all'immaginazione fa più paura di ciò che mostriamo". - facebook.com Vai su Facebook
#Monster: La Storia di #EdGein, su Netflix la serie sul serial killer che ha Ispirato Psycho e Il Silenzio degli Innocenti ? di Mario Vai - X Vai su X
Monster: La storia di Ed Gein divide la critica, ma debutta in vetta alle classifiche Netflix - Rotten Tomatoes non perdona la nuova stagione della serie antologica di Ryan Murphy, ma il pubblico si sta riversando su Netflix per visionare la storia dell'agghiacciante serial killer Ed Gein. Segnala movieplayer.it
Monster: The Ed Gein Story, la vera storia di Ed Gein tra realtà e finzione - Da Monster: The Ed Gein Story al reale serial killer: cosa è vero e cosa no nella nuova stagione Netflix della serie Monsters. Secondo hynerd.it