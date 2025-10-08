Rotten Tomatoes non perdona la nuova stagione della serie antologica di Ryan Murphy, ma il pubblico si sta riversando su Netflix per visionare la storia dell'agghiacciante serial killer Ed Gein. La terza stagione della serie antologica Monster: La storia di Ed Gein, disponibile su Netflix dal 3 ottobre, sta collezionando stroncature, ma il pubblico si è riversato sullo streamer per visionare l'oscura vicenda ricostruita da Ryan Murphy premiando la serie, che debutta in vetta alle classifiche globali e oggi è prima in Italia. Brutali le critiche su Rotten Tomatoes, dove lo show ha raccolto appena il 20% di recensioni positive, media che sale al 54% per quanto riguarda i voti del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Monster: La storia di Ed Gein divide la critica, ma debutta in vetta alle classifiche Netflix