Monsignor Delpini in viaggio tra gli oratori alluvionati | Colpito dai danni e dalla generosità Si piange su disastri ma si rinasce

Milano, 8 ottobre 2025 – “Sono naturalmente impressionato dal constatare i danni, dal vedere fin dove è arrivata l’acqua e quindi dell’eccezionalità dell’evento”. Ma a colpire l’arcivescovo Mario Delpin i è anche “questa straordinaria generosità dei volontari, delle istituzioni, della Caritas”. L’arcivescovo è in pellegrinaggio tra gli oratori più colpiti dall’ultimo nubifragio del 22 settembre, tra Milano, Meda, Cantù. Inizia camminando tra i locali della parrocchia di San Dionigi in Pratocentenar o, accanto a Niguarda. Con lui anche il presidente della Caritas e il direttore della Fom – don Paolo Selmi e don Stefano Guidi – e la vicesindaco Anna Scavuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

