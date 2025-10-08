Monsignor Delpini all’oratorio di Vighizzolo dopo maltempo e danni
Ieri pomeriggio l’ arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha visitato l’oratorio di Vighizzolo di Cantù, uno dei tre della Diocesi che sono stati colpiti con gravi conseguenze dall’ alluvione dello scorso 22 settembre. Le prime tappe delle sue visite, sono state dedicate alla parrocchia di San Dionigi in Pratocentenaro a Milano e all’oratorio Santo Crocifisso di Meda, per poi arrivare alle 17 a Cantù in via San Giuseppe. Qui l’alluvione ha compromesso la caldaia, le pareti e l’impianto audio, che ora avranno bisogno di manutenzione e sostituzioni. "La visita dell’ arcivescovo agli oratori colpiti – ha spiegato don Stefano Guidi, direttore della Fom, la Fondazione oratori milanesi – vuole incoraggiare a riprendere presto le esperienze con i ragazzi e i giovani, ed esprimere la gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati per sistemare e aiutare, non solo in oratorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: monsignor - delpini
Monsignor Delpini in viaggio tra gli oratori alluvionati: “Colpito dai danni e dalla generosità. Si piange su disastri, ma si rinasce”
Carlo Acutis santo: in trasferta da Milano oltre mille pellegrini. A guidarli c’è monsignor Delpini
Gli agricoltori di Valtellina e Valchiavenna celebrano il Giubileo 2025 con monsignor Delpini
Monsignor Delpini:mette in guardia da "una sapienza ottusa: sa tutto, ma non sa perché; non sa dire in che cosa possiamo sperare" - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Milano, parrocchie alluvionate. Mons. #Delpini visita oratorio #Pratocentenaro #7ottobre #Tv2000 #alluvione @tg2000it - X Vai su X
Monsignor Delpini all’oratorio di Vighizzolo dopo maltempo e danni - Ieri pomeriggio l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha visitato l’oratorio di Vighizzolo di Cantù, uno dei tre della ... Segnala msn.com
I danni dell’alluvione, monsignor Delpini visita l’oratorio di Vighizzolo - L’alluvione del 22 settembre scorso ha colpito duramente la Brianza e ha messo in ginocchio interi paesi o quartieri. Lo riporta espansionetv.it