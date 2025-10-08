Monsignor Delpini all’oratorio di Vighizzolo dopo maltempo e danni

Ieri pomeriggio l’ arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha visitato l’oratorio di Vighizzolo di Cantù, uno dei tre della Diocesi che sono stati colpiti con gravi conseguenze dall’ alluvione dello scorso 22 settembre. Le prime tappe delle sue visite, sono state dedicate alla parrocchia di San Dionigi in Pratocentenaro a Milano e all’oratorio Santo Crocifisso di Meda, per poi arrivare alle 17 a Cantù in via San Giuseppe. Qui l’alluvione ha compromesso la caldaia, le pareti e l’impianto audio, che ora avranno bisogno di manutenzione e sostituzioni. "La visita dell’ arcivescovo agli oratori colpiti – ha spiegato don Stefano Guidi, direttore della Fom, la Fondazione oratori milanesi – vuole incoraggiare a riprendere presto le esperienze con i ragazzi e i giovani, ed esprimere la gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati per sistemare e aiutare, non solo in oratorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

