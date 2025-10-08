mondiali di calcio italia israele nello stadio di udine semideserto e gli agenti del mossad al seguito

Sarà una partita surreale Italia-Israele, il 14 ottobre prossimo ad Udine. L’incontro, valido per le qualificazioni ai mondiali di calcio dell’anno prossimo, si terrà in uno stadio semideserto, tra le proteste dei pro-Pal e l’invio di agenti del Mossad al seguito della nazionale israeliana. Le polemiche. La partita non si sarebbe dovuta tenere, poiché l’Uefa stava valutando l’esclusione della nazionale di Tel Aviv da tutte le competizioni, decisione rimandata ai negoziati in corso. Israele sabato affronterà ad Oslo la Norvegia e se riuscisse a non perdere riaprirebbe le speranze italiane di accedere ai campionati di Usa e Messico 2026 senza dover passare dai playoff. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

