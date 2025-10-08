Mondiali basket femminile 2026 l’Italia nel girone di ferro con USA e Spagna

Azzurre a San Juan dall’11 al 17 marzo: tre posti disponibili per Berlino, ma il cammino sarà tutto in salita. Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal: sono queste le avversarie dell’ Italia femminile sulla strada per la FIBA Women’s World Cup 2026, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. È quanto stabilito dal sorteggio dei tornei pre-Mondiali svolto alla Patrick Baumann House of Basketball di Mies. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

