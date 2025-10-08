Molestie a quattro studentesse Bidello condannato a tre anni

La Spezia, 8 ottobre 2025 – Tre anni di reclusione, una provvisionale di cinquemila euro per ognuna delle giovani studentesse molestate (oltre al risarcimento da definirsi in sede civile) e, soprattutto, l’interdizione perpetua dal servizio in istituzioni scolastiche pubbliche o private. Si chiude così la vicenda del 57enne collaboratore scolastico di una scuola superiore della città (omettiamo le generalità dell’uomo a tutela delle parti offese; ndr), accusato di aver molestato quattro giovani studentesse di una scuola superiore della Spezia. 2025 - INSEDIAMENTO NUOVO PROCURATORE ENRICA GABETTA- TIZIANA LOTTINI Ieri la sentenza del gup Tiziana Lottini nell’ambito del procedimento con rito abbreviato chiesto e ottenuto dal legale dell’uomo, Paolo Mione, a seguito del diniego di patteggiamento formulato lo scorso marzo dal gup Marinella Acerbi, che aveva reputato non congrua la pena stabilita dalle parti rispetto ai reati e alla condotta contestata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

