Moggi ha analizzato dalle colonne di Libero il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan: attaccante bianconero in grande crisi. L’eco del pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan non si placa e ad aggiungere un’analisi critica e senza filtri è l’ex direttore generale bianconero, Luciano Moggi. Dalle colonne del quotidiano Libero, Moggi ha commentato lo 0-0 dell’Allianz Stadium, esprimendo tutto il suo disappunto per la prestazione offerta dalla squadra di Igor Tudor, apparsa a suo dire troppo rinunciataria. Secondo l’ex dirigente, l’atteggiamento della Juventus è stato evidente sin dai primi minuti: una squadra più intenta a neutralizzare le iniziative avversarie che a costruire le proprie, una tattica che ha inevitabilmente scontentato il pubblico presente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi su Juve Milan: «Ai punti avrebbero meritato i rossoneri ma nel calcio conta fare gol. Vlahovic non segna più, David e Openda…»

Luciano Moggi, ex dirigente, sulle pagine di Libero, ha commentato così il pareggio senza reti di domenica tra Juventus e Milan: "Non bella la sfida dell'Allianz Stadium, ..."

