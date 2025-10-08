Modulo Juve Tudor ha in mente un cambio di abito per far decollare la sua squadra? Cosa filtra in vista della ripresa dopo la sosta

Modulo Juve, nessuna rivoluzione tattica in vista: il tecnico conferma il suo credo, la squadra ripartirà dal 3-4-2-1 con i due gioielli. Nessuna rivoluzione, nessuna svolta tattica.  Igor Tudor  ha le idee chiare e, nonostante gli ultimi risultati non esaltanti, non ha alcuna intenzione di cambiare. Come riportato da  Tuttosport, il tecnico della  Juventus  ha deciso di proseguire con il suo sistema di gioco di riferimento, il 3-4-2-1, considerandolo il vestito migliore per la sua squadra. Le speculazioni su un possibile passaggio a due punte sono, per ora, destinate a rimanere tali. Modulo Juve: le certezze di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com



