Modena uccide a coltellate la moglie malata e si suicida gettandosi dal secondo piano

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Enzo Manzini - 92 anni - avrebbe ucciso la moglie Maria Capitati all'interno dell'appartamento dove vivevano per poi uscire, raggiungere il piano superiore dello stesso stabile e lanciarsi nel vuoto. La tragedia familiare a Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: modena - uccide

Femminicidio - suicidio a Castelfranco Emilia a Modena, 92enne uccide la moglie 88enne e si toglie la vita

Gabriele Lanzi. . Modena. Manifestazione per la Palestina, "Il silenzio uccide ". - facebook.com Vai su Facebook

GLI AGGIORNAMENTI - #Uccide la #moglie e si #suicida lanciandosi dalla #finestra - X Vai su X

Modena, uccide a coltellate la moglie malata e si suicida gettandosi dal secondo piano - avrebbe ucciso la moglie Maria Capitati all'interno dell'appartamento dove vivevano ... Riporta fanpage.it

Sgozza la moglie mentre è seduta sul divano e si lancia nel vuoto: la tragica fine di Enzo e Maria - I vicini hanno assistito al gesto estremo dell'uomo, i carabinieri hanno trovato il cadavere della donna in casa ... Da today.it